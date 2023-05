Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall einfach das Weite gesucht, ohne sich um einen gestürzten Radfahrer zu kümmern, hat ein unbekannter Rollerfahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in der Ekkehardstraße. Der Motorroller-Lenker bog an der Kreuzung nach links in die Schwabstraße ein und übersah dabei den entgegenkommenden 43 Jahre alten Radler. Der Mountainbike-Fahrer musste in der Folge abrupt abbremsen und stürzte über den Lenker zu Boden. Der Unfallverursacher blieb offenbar kurz stehen, setzte seine Fahrt im Anschluss jedoch einfach fort. Der 43-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, der Sachschaden an seinem Mountainbike wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen des Ereignisses, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Autofahrer übersieht Mann im Krankenfahrstuhl - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat, wurde ein Rollstuhlfahrer verletzt. Ein 38 Jahre alter VW-Fahrer bog bei Grün von der Storchenstraße nach links in die Bahnhofstraße ab. Dabei übersah er den 55 Jahre alten Mann, der, ebenfalls bei Grün, die Bahnhofstraße am Fußgängerüberweg überquerte. Bei der folgenden Kollision zog sich der Mann in seinem Krankenfahrstuhl eine Platzwunde am Kopf zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwas über 1.000 Euro geschätzt.

Tettnang

Pkw kommt in Zaun zum Stehen

Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache hat eine 59 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Fünfkirchnerstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war in Richtung Semliner Straße unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Zaun eines Kindergartens kollidierte. Ein Rettungsdienst brachte die 59-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An ihrem Skoda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Am Zaun wird dieser auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Kressbronn

Fahrzeugbrand

Zum Brand eines sogenannten "Microcar" rückten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 10.45 Uhr in die Betznauer Straße aus. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Insassen konnten den Wagen beim Erkennen des Problems zum Stehen bringen und rechtzeitig aussteigen. Die Feuerwehr löschte das bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand stehende Fahrzeug. Als Brandursache wird aktuell von einem technischen Defekt ausgegangen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Meckenbeuren

Polizei stoppt Raser

Weil er am frühen Freitagmorgen mit seinem "Muscle-Car" mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Hauptstraße Meckenbeurens rauschte, muss ein 32-jähriger Verkehrsrowdy mit Konsequenzen rechnen. Kurz nach einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage drückte er hörbar tief ins Pedal seines hochmotorisierten Wagens und ahnte dabei offenbar nicht, dass Polizeibeamte wenig später Lasermessungen durchführten. Bei erlaubten 30 km/h raste der 32-Jährige mit über 70 km/h durch die Kontrolle und wurde in Anschluss von den Polizisten gestoppt. Auf ihn kommt nun, neben einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro und zwei Punkten im Verkehrssünderregister, ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr einen in der Heiligenbreite geparkten Dacia angefahren und im Anschluss das Weite gesucht. Der Sachschaden dürfte sich den Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Owingen

Gewinnversprechen

Einer dreisten Betrugsmasche ist in den vergangenen Wochen eine Seniorin aus dem Owinger Bereich aufgesessen. Am Telefon wurde ihr von einer vermeintlichen "Glücksfee" mitgeteilt, dass sie über eine Supermarkt-Kundenkarte einen fünfstelligen Euro-Betrag gewonnen habe. Für die Auszahlung der Summe müsse sie jedoch erst in Vorleistung gehen. Wie von den Betrügern am Telefon gefordert, erwarb sie GooglePlay-Karten im Wert von mehreren tausend Euro und übermittelte die Codes. Erst als die Frau beim Kauf weiterer Wertkarten im Supermarkt auf einen möglichen Betrug aufmerksam gemacht wurde, wurde sie hellhörig und kontaktierte die Polizei. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Betrugs. Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/gewinnversprechen-am-telefon/

