Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte

Markdorf (Bodenseekreis) (ots)

Drei leicht verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am heutigen Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der B 33 auf Höhe Stadel ereignet hat. Ein 53 Jahre alter MG-Fahrer, der von Markdorf in Richtung Ravensburg unterwegs war, geriet aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Wagen mit dem Opel einer entgegenkommenden 60-Jährigen. Diese wurde nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, so wie der 53-Jährige und seine 63-jährige Beifahrerin. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Um die Fahrzeuge, an denen insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 16.30 Uhr komplett gesperrt, die Polizei leitete großräumig um.

