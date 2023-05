Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Mit rund 2 Promille ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Radfahrer in der Kleinbergstraße gegen ein geparktes Auto gefahren. Der 64-Jährige prallte gegen den Nissan, verursachte an diesem rund 1.000 Euro Sachschaden und stürzte zu Boden. Ein Zeuge verständigte daraufhin den Rettungsdienst, wobei der Radler nur leichte Verletzungen davontrug, die vor Ort nicht behandelt werden mussten. Die ebenfalls hinzugerufenen Polizisten ordneten aufgrund der Alkoholisierung des Mannes eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Den 64-Jährigen erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Friedrichshafen

Ohne Führerschein über Rot gefahren

Weil er in der Ailinger Straße über eine rote Ampel gefahren ist, haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwochnachmittag einen 28 Jahre alten Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle des Mannes konnte dieser leidglich den Ausbildungsnachweis einer Fahrschule vorzeigen, der ihm die geleisteten Theoriestunden bescheinigte. Der 28-Jährige musste sein Fahrzeug in der Folge stehen lassen, ihn erwartet nun neben einem Bußgeld für die Missachtung des Rotlichts auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Friedrichshafen

Mann klaut Schlüssel und entwendet Fahrrad

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in der Straße "Am Sportpark" Zugang zu den Räumlichkeiten einer Tanzschule verschafft und aus der Tasche einer Frau offensichtlich den Schlüssel für ein Fahrradschloss gestohlen. Anschließend entwendete der Täter ihr Pedelec, das vor dem Gebäude abgestellt und angeschlossen war. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise zu dem Unbekannten, der als etwa 180 cm groß und dünn beschrieben wird, unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Zur Tatzeit soll er ein beiges Sweatshirt und eine Lederjacke getragen haben.

Markdorf

Brandmelder in Parkhaus ausgelöst - Polizei ermittelt

Wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt das Polizeirevier Überlingen, nachdem die Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr zu einem Brandalarm in einem Parkhaus in der Ravensburger Straße ausgerückt sind. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass Unbekannte das Schutzglas des manuellen Alarms eingeschlagen und diesen offensichtlich bewusst ausgelöst hatten, ohne dass tatsächlich eine Gefahr bestand. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell