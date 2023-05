Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Hyundai hinterlassen, der zwischen Sonntag, 30.04., und Mittwochabend in der Lortzingstraße geparkt war. Der Unfallverursacher streifte den Pkw und suchte anschließend einfach das Weite. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Auf Cannabis schlug ein Drogenvortest an, den Beamte des Polizeireviers Weingarten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Autofahrer durchgeführt haben. Die Polizisten stoppten den 23-Jährigen in der Doggenriedstraße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellten bei ihm Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmittel fest. Der junge Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und eine Blutprobe abgeben, deren Entnahme von einem Arzt durchgeführt wurde. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Probe bestätigen, warten auf den 23-Jährigen ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Weingarten

Zaun auf Parkplatz beschädigt und davongefahren

Vermutlich beim rückwärts Einparken hat am Mittwochmorgen zwischen 5.45 Uhr und 7.45 Uhr ein Unbekannter auf dem Gelände eines Supermarktes in der Franz-Beer-Straße einen Zaun beschädigt. Dieser wurde aus seiner Verankerung gerissen, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Weil der Unfallverursacher anschließend davonfuhr, ohne sich zu melden, ermittelt das Polizeirevier Weingarten. Hinweise auf den Unbekannten werden unter Tel. 0751/803-6666 entgegengenommen.

Berg

Kleinkind stirbt bei tragischem Unfall

Ein sechs Monate alter Säugling ist am Mittwoch bei einem tragischen Unfall auf einem landwirtschaftlichen Gehöft ums Leben gekommen. Beim Rückwärtsfahren mit einem Maishäcksler übersah ein 30-Jähriger den hinter dem Fahrzeug abgestellten Kinderwagen, in dem das Kleinkind lag. Bei der Kollision erlitt der Säugling schwerste Verletzungen, an denen er schließlich verstarb. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.

Baienfurt

Alkoholisierter Autofahrer fährt gleich zweimal auf

Gleich zweimal ist am Dienstagnachmittag ein alkoholisierter Autofahrer im Bereich der Kreuzung Niederbieger Straße / Waldseer Straße einer Opel-Lenkerin aufgefahren. Nach der ersten Kollision vor der Kreuzung räumten die Beteiligten die Unfallstelle und fuhren mit ihren Pkw zum Austausch der Personalien in die gegenüberliegende Bergatreuter Straße. Beim Abstellen der Autos prallte der 54 Jahre alte Fahrzeuglenker erneut gegen den Opel. Nachdem der Mann deutlich nach Alkohol roch, rief ein zufällig anwesender Polizist seine Kollegen, die bei einem Alkoholvortest nicht schlecht staunten: dieser ergab rund 3,5 Promille. Der Unfallverursacher musste die Beamten in der Folge zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Den 54-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige, zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Der Unfallschaden fiel indes gering aus.

Wangen im Allgäu

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Mit einem gefälschten Führerschein war ein 20-jähriger Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Wangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Südring gestoppt haben. Bei der Verkehrskontrolle hegten die Polizisten schnell Zweifel an der Echtheit des ausländischen Dokuments und überprüften dieses. Eine Abfrage in der Schweiz ergab schließlich, dass der angeblich dort ausgestellte Führerschein nicht registriert ist. Den 20-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Wangen im Allgäu

Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Nieratz Bad und Nieratz wurden zwei Personen leicht verletzt. Auf der engen Fahrbahn stieß ein Lkw-Fahrer mit einem entgegenkommenden Skoda-Lenker zusammen. Bei der Kollision löste der Airbag des Skoda aus, der 44 Jahre alte Fahrer wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls 44-jährige Lkw-Lenker benötigte keine unmittelbare Behandlung. Insgesamt entstand an beiden Unfallfahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro.

Isny im Allgäu

Jugendliche bei Unfall auf Wertstoffhof verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Gelände eines Wertstoffhofs im Weidachweg wurde eine Jugendliche leicht verletzt. Ein 82 Jahre alter VW-Lenker rutschte von der Kupplung seines Fahrzeugs ab und fuhr in der Folge gegen einen Skoda, der rückwärts an einer Abladestation stand. Durch die Kollision wurde das stehende Fahrzeug gegen eine Eisenstange geschoben. Die 16-Jährige hatte sich zu diesem Zeitpunkt beim Ausladen hinter dem Skoda befunden und wurde dabei eingeklemmt. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Leutkirch im Allgäu

Alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Offensichtlich aufgrund seiner Alkoholisierung ist am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ein Radfahrer auf der Kreisstraße zwischen Diepoldshofen und Bauhofen alleinbeteiligt gestürzt und rund drei Meter einen Hang hinuntergefallen. Verkehrsteilnehmer bemerkten den leicht Verletzten und verständigten daraufhin den Rettungsdienst. Nachdem der 62 Jahre alte augenscheinlich alkoholisierte Radler keinen Alkoholtest durchführen konnte, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Mann konnte das Krankenhaus noch am selben Abend verlassen. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

