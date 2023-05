Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Arbeiter erleidet Stromschlag

Ein 57-jähriger Mann ist bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 13 Uhr schwer verletzt worden. Der Arbeiter war auf einem Betriebsgelände in der Industriestraße damit beschäftigt, an einer Stromleitung einen Transformator zu wechseln. Trotz Vorkehrungen, die die Leitung stromlos gemacht hatten, entstand mutmaßlich beim Verwenden von Kontaktspray ein Stromüberschlag, der den 57-Jährigen traf. Der Mann wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Bad Saulgau

Erheblich Alkoholisierter geht auf Polizei los

Ein mit knapp vier Promille alkoholisierter 35-Jähriger ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zunächst auf seine Ehefrau und im weiteren Verlauf auf eine alarmierte Polizeistreife losgegangen. Die Beamten wurden gerufen, weil der 35-Jährige seine Frau bedroht und festgehalten hat. Als die Polizisten den stark alkoholisierten Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam nahmen, beleidigte der 35-Jährige die Beamten. Im weiteren Verlauf ging der Mann auf die Polizisten los und wehrte sich gegen die Mitnahme. Er musste den Rest des Tages und die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Ermittlungen wegen Urkundenfälschung hat das Polizeirevier Bad Saulgau eingeleitet, nachdem Anfang der Woche bei mehreren Haushalten vermeintliche Schreiben des Tiefbauamts eingeworfen wurden. In diesen Briefen wurden Baumaßnahmen angekündigt, die mit der Wasserversorgung zusammenhängen. Ermittlungen ergaben, dass diese Schreiben nicht von Amts wegen verfasst wurden, sondern von einem bislang unbekannten Täter. Bewohner, die einen solchen Brief erhalten haben oder die Hinweise zum Verfasser geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern zu melden.

Herbertingen

Mann macht sich an Fahrzeugen zu schaffen

Ein 25 Jahre alter Mann hat am Mittwoch kurz vor 21 Uhr an mehreren Fahrzeugen in der Hermann-Hesse-Straße versucht, die Türen zu öffnen. Kurz zuvor hatte mutmaßlich derselbe Täter eine Scheibe eines Gebäudes in der Hauptstraße eingeworfen. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen wenig später in der Nähe des Bahnhofs antreffen. Der 25-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte weiterer Taten. Diese mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

Mengen

Maischerz hat strafrechtliche Konsequenzen

Die Verkehrsführung an der Bahnunterführung in der Klosterstraße wurde in der Mainacht von bislang unbekannten Tätern laienhaft geändert. Die Unbekannten malten Markierungen auf die Fahrbahn und stellten selbstgemalte Verkehrszeichen auf. Dies führte zu Irritationen von Verkehrsteilnehmern. Die Straßenmeisterei musste zur Reinigung der Fahrbahn anrücken. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07572/5071 um Hinweise zu den Tätern.

Ostrach

Trotz Gegenverkehr überholt - Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Bilanz eines missglückten Überholmanövers am Mittwoch kurz nach 17 Uhr. Eine 18 Jahre alte Audi-Fahrerin setzte auf der L 286 bei Ostrach in einer leichten Rechtskurve zum Überholen eines Sattelzugs an und übersah dabei den Opel eines entgegenkommenden 55-Jährigen. Dieser musste nach rechts ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Dabei streifte sein Fahrzeug die dort befindliche Leitplanke. Zu einer Berührung mit dem Audi kam es dabei nicht. Eine 54-jährige Mitfahrerin in dem Opel erlitt bei dem Streifvorgang mit der Leitplanke leichte Verletzungen. Die 18-jährige Unfallverursacherin hat nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell