Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 04.05.2023

Aulendorf / Landkreis Ravensburg (ots)

Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtige zu räuberischer Erpressung - ein Beteiligter in Untersuchungshaft

Wegen räuberischer Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen zwei 18 und 20 Jahre alte Tatverdächtige, die am 19. April in der Hauptstraße einem 18-Jährigen einen dreistelligen Bargeldbetrag abgenommen haben sollen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hob das Opfer gegen 23.20 Uhr an einem Geldautomaten Bargeld ab, bevor es von dem Duo angesprochen wurde. Die beiden jungen Männer sollen dann verbal Geld gefordert haben und mit ihrer Beute anschließend in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Das Opfer wurde hierbei leicht verletzt. Ermittlungen führten schließlich zu den beiden Tatverdächtigen. Der 20-Jährige wurde am Donnerstag festgenommen und noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen und setzte ihn in Vollzug. Der Jüngere wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

