Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Dreister Dieb entwendet Geld

Bargeld hat ein bislang Unbekannter am Dienstag gegen 19 Uhr aus einem Büro in der Paulinenstraße entwendet. Der Dieb gelangte mutmaßlich noch während der Öffnungszeiten in das Gebäude, durchsuchte das Büro und nahm das Geld an sich. Beim Verlassen des Gebäudes begegnete der mutmaßliche Täter einem Zeugen und gab diesem gegenüber an, einen Termin vereinbaren zu wollen. Der Unbekannte wird als etwa 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Er hatte schwarze Haare, tätowierte Unterarme und war von sportlicher Statur. Personen, denen der Mann in der Paulinenstraße oder im Bereich Eckenerstraße/Montfortstraße aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 beim Polizeiposten Altstadt zu melden.

Friedrichshafen

Maischerz zieht Sachschaden nach sich

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro haben am vergangenen Wochenende bislang unbekannte Täter vor einer Werkstatt in der Donaustraße hinterlassen. Die Unbekannten rissen offenbar im Rahmen eines Maischerzes einen Fahnenmast um und steckten die Stange in den Radkasten eines dort abgestellten Wagens. Dabei beschädigten sie sowohl diesen als auch einen zweiten Pkw, der ebenfalls dort abgestellt war. Der Polizeiposten Flughafen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet unter Tel. 07541/2074-0 um Hinweise zu den Tätern.

Friedrichshafen

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Die Heckscheibe eines Pkw haben Unbekannte am Dienstag zwischen 5.45 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz am Stadion in der Teuringer Straße eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Alkoholisierte Frau entwendet Mini-Kipper

Einen Mini-Kipper hat eine 55 Jahre alte Frau am Dienstag kurz nach 23 Uhr von einem Hof im Reuteweg entwendet. Ein Nachbar wurde auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte das Gefährt, das bauartbedingt auf 20 km/h gedrosselt ist. Nur wenig später konnte der Mann die Frau in Andelshofen stoppen und ihr den Schlüssel abnehmen. Mehreren alarmierten Polizeistreifen lief die 55-Jährige, die zu Fuß flüchten wollte, geradezu in die Arme. Ein Alkoholtest brachte weit über zwei Promille zutage, weshalb die Frau die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Gegen die 55-Jährige, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird nun strafrechtlich ermittelt.

Überlingen

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr auf der L 200 ereignet hat. Eine 26-jährige VW-Fahrerin wollte auf Höhe des Waldwegs in Richtung Wackenhausen abbiegen und verringerte hierzu ihre Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 42 Jahre alte Ford-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die 26-Jährige sowie ihr 22 Jahre alter Beifahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen.

Bermatingen

Fahrzeug beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Firmenwagen in der Markdorfer Straße beschädigt. Sie besprühten den Wagen mit roter Farbe und schlugen mit einem Werkzeug gegen die Frontscheibe. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Sipplingen

Lkw rutscht in Graben

Ein mit Heißasphalt beladener Lkw ist am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Weg zu einer Baustelle auf dem schmalen Gemeindeverbindungsweg zwischen der Straße "Im Gehren" und dem Schwenkental in einen Graben gerutscht. Der 57 Jahre alte Fahrer kam mit seinem Schwerlaster in Schräglage zum Stehen. Zur Bergung mittels Kran musste zunächst ein Bereich abgebaggert und mit Kies und Stahlplatten gesichert werden. Die Freiwillige Feuerwehr richtete vorsorglich eine Ölsperre ein und musste auch hierfür Baggerarbeiten durchführen. Gegen 16 Uhr waren die Bergungsmaßnahmen beendet. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro, der Schaden am Gelände wird auf rund 500 Euro beziffert.

