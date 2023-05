PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Unbekannter kratzt TÜV-Plaketten von Fahrzeugen Ein Unbekannter hat am Wochenende von mehreren im Stadtgebiet abgestellten Fahrzeugen die TÜV-Plaketten abgekratzt und entwendet. In der Straße "Am Riedbaum" machte sich der Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag an insgesamt sechs Fahrzeugen zu schaffen, an einem weiteren Wagen im Stadtgebiet kratzte der Dieb bereits am ...

mehr