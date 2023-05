Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Grünkraut

Pkw beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 12 Uhr und 14 Uhr an einem Pkw in der Liebenhofer Straße verursacht. Weil der Lack des Pkw wohl mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde, hat das Polizeirevier Ravensburg die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise auf den bislang unbekannten Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Fronhofen

Autofahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich

Auf der Kreisstraße zwischen Fleischwangen und Fronhofen ist am Montagabend gegen 21.30 Uhr ein 22 Jahre alter Mazda-Fahrer alleinbeteiligt von der Straße abgekommen. Der Pkw überschlug sich in der Folge, wobei sich der junge Mann später selbst aus dem Auto befreien und einen Notruf absetzen konnte. Ein Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Wagen, an dem rund 4.000 Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Riedhausen

Statuen von Kirche beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Statuen umgestoßen und beschädigt haben. Die Schafe aus Beton waren vor der Kirche aufgestellt, der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise von Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Riedhausen

Polizei ermittelt nach Unfall gegen Verursacher

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 20-Jähriger rechnen, der am Montagmorgen in der Schlossstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Autofahrer prallte gegen 5 Uhr gegen einen geparkten Renault und drehte sich mit seinem Wagen um etwa 90 Grad. Nach der Kollision stellte der junge Mann sein Auto wenige hundert Meter weiter ab und flüchtete. Noch in der Nacht nahmen Beamte des Polizeireviers Weingarten die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher auf und stießen auf den 20-Jährigen, der offensichtlich erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Alkoholtest bei dem Verdächtigen ergab deutlich über 1,1 Promille, woraufhin die Polizisten bei einem Arzt eine Blutentnahme veranlassten und den Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmten. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Renault hinterlassen, der zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Junkerstraße abgestellt war. Der Unbekannte kollidierte offensichtlich mit dem Fahrzeug und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Mann verbarrikadiert sich in psychischem Ausnahmezustand

Zu einem jungen Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sind am Sonntagnachmittag mehrere Streifen des Polizeireviers Weingarten in die Scherzachstraße ausgerückt. Als die Beamten den 17-Jährigen in eine Fachklinik bringen wollten, hielt dieser ein Messer in der Hand und verbarrikadierte sich in seinem Zimmer. Die Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich unverletzt überwältigen und festnehmen. Weil er bei seiner Festnahme nach zwei Beamten trat, wird gegen den 17-Jährigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er wurde nach dem Einsatz wie vorgesehen in die Obhut einer psychiatrischen Fachklinik übergeben.

Vogt

Alkoholisiert am Steuer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Montagabend in der Ravensburger Straße einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Die Polizisten überprüften die Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeuglenkers und nahmen hierbei Alkoholgeruch wahr. Bei einem Alkoholvortest überschritt der 22 Jahre alte Fahrer den Grenzwert von 0,5 Promille deutlich, weshalb er die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten musste. Er durfte seine Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen, zudem erwarten ihn ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Amtzell

In Fabrikgebäude eingebrochen

In ein Fabrikgebäude in der Straße "Mündele" sind in der Nacht von Freitag auf Samstag unbekannte Täter eingebrochen. Mit einem Werkzeug öffneten sie ein Metalltor und eine Türe und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit Diebesgut in vermutlich überschaubarem Wert, wobei die Gesamtsumme noch nicht beziffert werden kann. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Glasscheibe an Schule beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Glasscheibe an einer Schule im Ringweg beschädigt. Neben kleineren Maischerzen, die auf dem Gelände verübt wurde, traten die Täter offensichtlich gegen die Scheibe und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Wangen

Frau täuscht Straftat vor

Mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Vortäuschens einer Straftat muss eine 61-Jährige rechnen, die am 31.03.2023 der Polizei gegenüber angegeben hat, ausgeraubt worden zu sein (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5477346). Wie Beamte des Polizeireviers Wangen inzwischen ermitteln konnten, hatte das angebliche Opfer die Tat frei erfunden. Die 61-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell