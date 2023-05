Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Motorradfahrer erliegt Verletzungen

Nach einem Überholvorgang verlor ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum, was zu tödlichen Verletzungen führte. Der 33-jährige Lenker eines Kraftrad Kawasaki befuhr am Sonntag gegen 19.13 Uhr die B 32 von Sigmaringendorf in Richtung Scheer. Dort überholte er eine Fahrzeugkolonne von 3 Fahrzeugen und gelangte beim Wiedereinscheren aus bislang ungeklärter Ursache auf das Bankett und prallte im Anschluss gegen einen Baum. Trotz Reanimation erlag der Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen. Am Kraftrad entstand Totalschaden in Hohe von circa 5.000 Euro. Weiter Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Polizeibeamte der Verkehrsgruppe Sigmaringen des Polizeipräsidium Ravensburg übernahmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Ostrach

Quad-Lenker stürzt und wird schwer verletzt

Aufgrund eines Fahrfehlers kommt am Samstag der Lenker eines Quads von der Fahrbahn ab und stürzt. Der 65-jährige Lenker des Quad Suzuki befuhr gegen 20.05 Uhr von Ostrach kommend die Jettkofer Straße in Fahrtrichtung Jettkofen. Nach bisherigen Ermittlungen ist es auf einen Fahrfehler zurückzuführen, dass der Fahrzeuglenker nach rechts von der Fahrbahn abkommt und stürzt. Dabei wird er schwer verletzt und muss in eine nahe gelegene Klinik eingeliefert werden. An dem Quad entstand ein Schaden von circa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell