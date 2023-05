Göppingen (ots) - 88045 Friedrichshafen, Bodenseekreis Gekentertes Kajak auf dem Bodensee Am Sonntagmittag kenterte ein 79-jähriger Wassersportler aufgrund einer Windböe mit seinem Kajak zwischen dem Hafen Fischbach und Dorniermole. Der Gekenterte war nicht mehr in der Lage selbstständig in das Boot zu gelangen. Er hielt sich darauf am Kajak seiner Begleiterin ...

mehr