Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 30.04.23 aus dem Landkreis Sigmaringen

Stetten a.k.M. (ots)

Hinterrad blockiert - Motorradfahrer stürzt.

Ein gestürzter Motorradfahrer wurde der Polizei am Samstag gegen 15.00 Uhr auf der L 197 gemeldet. Das Motorrad fuhr von Stetten in Ri. Thiergarten. Laut Zeugenangaben blockierte plötzlich das Hinterrad des 31jährigen Motorradfahrers und er stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro.

Bad Saulgau

Betrunkener fährt im Kreisverkehr auf Pkw auf.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend in einem Kreisverkehr in Bad Saulgau. Ein 21jähriger Fahrzeuglenker befährt die Buchauer Straße in Ri. Lampertsweiler. In einem dortigen Kreisverkehr fährt er auf den vorausfahrenden Mazda einer 55jährigen auf. Dabei entstand Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Beim Verursacher ergab ein Alcotest einen Wert von über 2 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell