Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodensee

Landkreis Bodensee (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter Täter verteilt Rattengift

Am Freitag gegen 14:43 Uhr konnte ein unbekannter Täter dabei beobachtet werden, wie dieser in der Hochstraße, im Bereich der Abzweigung des Fußweges zur Zeppelin-Universität, Rattengift verteilte. Über eine Strecke von mehr als 100 Metern verteilte die männliche Person das Rattengift auf beiden Seiten des Weges im Grünstreifen. Der Weg wird von Hundehaltern stark frequentiert, weshalb der Bereich durch die zuständige Freiwillige Feuerwehr gereinigt werden musste. Hundehaltern wird empfohlen, ihre Hunde in besagtem Gebiet an der kurzen Leine zu führend und zu verhindern, dass diese etwas vom Boden aufnehmen. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegen.

