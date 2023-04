Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Weil er sich am Freitagmorgen alkoholisiert hinter das Steuer seines Autos gesetzt hat, muss ein 26 Jahre alter Mann mit Konsequenzen rechnen. Die Beamten waren um kurz nach 1 Uhr auf Streife im Stadtgebiet unterwegs und wurden auf den Mann aufmerksam, der beim Einparken offensichtliche Schwierigkeiten hatte. Bei der folgenden Kontrolle torkelte der sichtlich betrunkene 26-Jährige aus seinem Wagen, pustete bei einer Atemalkoholmessung über 2,5 Promille und gab an, am Vortag noch anderweitig berauschende Substanzen eingenommen zu haben. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben, weiterfahren durfte er im Anschluss nicht. Die Polizisten behielten den Führerschein des Mannes ein und ermitteln nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn.

Friedrichshafen

Hoher Sachschaden beim Brand eines Vereinsheims

Bei einem Gebäudebrand am Donnerstag gegen 16.15 Uhr am Sportplatz in Schnetzenhausen entstand Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren Mülltonnen im Außenbereich des dortigen Vereinsheims in Brand geraten, woraufhin sich das Feuer rasch auf das Lager und die Umkleiden des Gebäudes ausbreitete. Die Feuerwehr rückte an und konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und schließt eine Brandstiftung aktuell nicht aus. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Radfahrer fährt nach Unfall weiter

Nachdem ein unbekannter Radfahrer am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Lippertsreuter Straße mit einem Pkw zusammengestoßen ist und im Anschluss das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Überlingen. Eine 34 Jahre alte VW-Fahrerin bog vom Gelände einer Tankstelle nach rechts auf die Straße ein. Zeitgleich fuhr der Radler vom danebengelegenen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts nach links auf den Gehweg und kollidierte dabei mit dem Pkw. In der Folge stürzte der Radfahrer zu Boden, setzte seine Fahrt im Anschluss jedoch einfach fort. Bei dem Unfall entstand am VW rund 1.500 Euro Sachschaden. Ob der Unfallverursacher bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, ist aktuell nicht bekannt. Er wird als 14 bis 20 Jahre alt beschrieben, hatte ein südländisches Aussehen, trug eine helle Winterjacke, eine helle Hose und helle Schuhe. Der junge Mann hatte an den Seiten kurze, oben etwas längere schwarze Haare und war mit einem alten Fahrrad unterwegs. Hinweise zum Unfallbeteiligten nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Deggenhausertal

Rennradfahrer von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat sich ein 55 Jahre alter Rennradfahrer zugezogen, als er am Donnerstag kurz nach 8 Uhr bei Roggenbeuren von einem Pkw erfasst wurde. Eine 47-jährige KIA-Lenkerin fuhr auf der Gehrenbergestraße und wollte an der Einmündung nach links auf die L 204 einfahren. Beim Heranfahren übersah sie den 55-Jährigen, der parallel zur Landesstraße auf dem Radweg unterwegs war, und nahm ihm die Vorfahrt. Der Mann prallte gegen die rechte Front des Wagens und stürzte zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte den Radler zur weiteren Untersuchung und ambulanten Versorgung seiner Blessuren in eine Klinik. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt über 2.000 Euro geschätzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Gescheiterter Überholversuch - Unfall

Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr bei einem Unfall in der Hauptstraße. Ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer war von Mühlhofen in Richtung Salem unterwegs, wollte nach links in den Aspenweg einbiegen und bremste dafür ab. Ein 19 Jahre alter Opel-Lenker erkannte das Vorhaben des Vorausfahrenden offenbar nicht und setzte innerorts zum Überholen des Lasters an. In der Folge kollidierte der Pkw mit der linken Lkw-Seite. Während beide Beteiligten unverletzt davonkamen, entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 4.000 Euro, am Lkw etwa 2.000 Euro Sachschaden.

