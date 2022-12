Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schornsteinbrand mit Sachschaden

Niederspier (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache verursachte gestern Abend in Niederspier ein Schornsteinbrand weiteren Sachschaden. In einem Einfamilienhaus geriet durch die Hitzeentwicklung auch ein Teil der Zwischendecke in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Durch das Feuer wurde das Haus vorerst nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

