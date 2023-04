Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 27.04.23

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Straftatenserie aufgeklärt - Tatverdächtiger in Fachklinik untergebracht

Eine Straftatenserie, der im Zeitraum von Januar 2022 bis März 2023 über 100 Fälle von Sachbeschädigungen im Stadtgebiet von Überlingen zuzuordnen sind (wir berichteten mehrfach), konnte von den Ermittlern des Polizeireviers Überlingen zwischenzeitlich aufgeklärt werden. Einem 45-jährigen deutschen Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, in rund 75 Fällen Kraftfahrzeuge zerkratzt, deren Schlösser mit Flüssigkleber beschädigt, die Wagen mit Farbe besprüht oder die Reifen zerstochen zu haben. Weiter soll er in knapp 40 Fällen Schließzylinder an Wohn- und Geschäftsgebäuden ebenfalls mittels Flüssigklebstoff unbrauchbar gemacht haben. Außerdem soll er zwei Trafostationen beschmiert und so beschädigt haben. Der insgesamt durch die Straftaten angerichtete Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 250.000 Euro summieren. Aufgrund einer beim Tatverdächtigen attestierten psychischen Erkrankung beantragte die Staatsanwaltschaft Konstanz beim zuständigen Amtsgericht den Erlass eines Unterbringungsbefehls, dem am Montag stattgegeben wurde. Der 45-Jährige wurde daraufhin in einer Fachklinik untergebracht.

