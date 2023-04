Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel stellten Beamte des Polizeireviers Ravensburg bei einem 20 Jahre alten Autofahrer fest, den sie am Mittwochabend in der Meersburger Straße gestoppt haben. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf Cannabis anschlug, musste der junge Mann sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Untersuchung der Blutprobe bestätigen, erwarten den 20-Jährigen ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte im Wagen des Mannes Utensilien zum Konsum von Marihuana sicher.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem BMW hinterlassen, der am Mittwoch zwischen 17 und 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Boschstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher streifte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Autofahrerin verliert Kontrolle - Pkw überschlägt sich mehrfach

Mehrfach überschlagen hat sich der Pkw einer 23-Jährigen, nachdem die Lenkerin am Mittwochmorgen kurz vor 7.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Leutkirch und Ottmannshofen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte. Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit geriet die junge Frau in einem Kurvenbereich ins Schlingern und verunfallte in der Folge. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb die 23-Jährige glücklicherweise unverletzt, ein Rettungsdienst brachte sie jedoch vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen.

Wangen im Allgäu

Alkoholisiert hinter Steuer und Unfall verursacht

Alkoholisiert hat sich ein 54-Jähriger hinter das Steuer gesetzt, der am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr am Kreisverkehr Friedrich Ebert Straße / Isnyer Straße einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer verursacht hat. Der Autofahrer übersah den Radler beim Einfahren in den Kreisverkehr, weshalb dieser eine Vollbremsung machen musste. Der 46 Jahre alte Radfahrer stürzte hierbei, an seinem Rad entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Unfallverursacher erkundigte sich kurz nach dem Befinden des unverletzten Radlers, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine Polizeistreife kontrollierte den 54-Jährigen kurze Zeit später und stellte bei ihm Alkoholgeruch fest. Nachdem ein Alkoholvortest einen Wert von über 0,5 Promille ergeben hatte, musste der Mann die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Im Rahmen der Unfallermittlungen wird auch überprüft, ob und inwiefern die Alkoholisierung möglicherweise entscheidend für den Unfall war. Den 54-Jährigen erwartet nun zumindest ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Wangen im Allgäu

Lkw-Fahrer kommt alkoholisiert teilweise von der Straße ab

Mit rund 1,6 Promille ist am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr der 46 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs auf der Kreisstraße bei Schomburg mit seinem Fahrzeug teilweise von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw-Fahrer verursachte hierbei einen Flurschaden in Höhe von rund 200 Euro. Verkehrsteilnehmer teilten den Unfall mit, woraufhin eine Polizeistreife nach Schomburg ausrückte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten schnell, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert ist und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Der 46-Jährige musste seinen Sattelzug, an dem rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, daraufhin stehen lassen und die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der alkoholisierte 46-Jährige musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben, für den Lkw musste die verantwortliche Firma einen Ersatzfahrer organisieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell