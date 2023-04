POL-RE: Dorsten: Drei kaputte Autos und eine Verletzte bei Unfall auf B224

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht den Verursacher einer Unfallflucht auf einem Parkplatz am Knappschaftskrankenhaus an der Osterfelder Straße. Dort wurde zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag ein schwarzer VW Caddy (mit F(rankfurter)-Kennzeichen) an der linken Seite massiv beschädigt, vor allem im Bereich der hinteren linken Tür. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Wagen stand neben ...

mehr