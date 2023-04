Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbruch in Wohnmobil

Unbekannte haben am Mittwoch die kurze Abwesenheit der Besitzer ausgenutzt und sind auf dem Campingplatz in der Georg-Zimmerer-Straße in deren Wohnmobil eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 20.45 Uhr und 21.15 Uhr eine Seitenscheibe ein und durchsuchten das Reisemobil. Mit mehreren Elektronikgeräten und Bargeld zogen die unbekannten Täter schließlich von Dannen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu den Tätern.

Hohentengen

Alkoholisiert am Steuer - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 64-jähriger Autofahrer, den die Polizei am Mittwoch gegen 23.30 Uhr im Ortsgebiet gestoppt hat. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Den Führerschein des 64-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Ostrach

Lkw droht umzukippen

Ein 43 Jahre alter Sattelzuglenker ist am Mittwoch kurz vor 10 Uhr auf der L 194 zwischen Ostrach und Pfullendorf nach rechts von der Straße abgekommen. Das Gespann kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Entwässerungsschacht und kam in der dortigen Böschung in Schräglage zum Stehen. Während der Bergung durch ein Spezialunternehmen war die Landesstraße ab 14 Uhr für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 6.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Unbekannter wirft Teerbrocken auf Auto - Zeugen gesucht

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiposten Pfullendorf eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 17 Uhr einen Teerbrocken auf das Dach eines Autos geworfen hat. Der VW e-up war in dem Zeitraum auf der Wendeplatte am Ende der Straße "Hillergraben" abgestellt. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte den etwa postkartengroßen und rund 5 cm hohen Brocken von einem Garagendach auf den VW warf. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell