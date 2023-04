Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Rund 180.000 Euro Sachschaden bei fünf Aquaplaning-Unfällen auf der A 96

Insgesamt rund 180.000 Euro Sachschaden ist am Dienstagnachmittag bei gleich fünf Aquaplaning-Unfällen auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg sowie den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord entstanden. Gegen 15 Uhr kollidierte ein 62-jähriger Tesla-Lenker mit der Mittelleitplanke, nachdem ihm auf der nassen Fahrbahn die Hinterachse ausgebrochen war. Der Mann dürfte mit rund 120 bis 140 km/h unterwegs gewesen sein und blieb glücklicherweise unverletzt. Vergleichsweise geringer Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand an einem Mercedes, der gegen 17.15 Uhr in die Leitplanke krachte. Der 57-jährige Fahrer verlor ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen und blieb bei dem Unfall unverletzt. Auf rund 60.000 Euro wird hingegen der Sachschaden bei einem späteren Unfall gegen 18 Uhr beziffert. Ein 59-jähriger Mercedes-Lenker kam nach dem Überholen eines anderen Verkehrsteilnehmers ins Schlingern, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam von der Fahrbahn ab. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Fahrzeuginsassen in ein Krankenhaus, offensichtlich wurde aber lediglich die Beifahrerin leicht verletzt. Ebenfalls etwa 60.000 Euro Sachschaden entstand wenig später gegen 19.30 Uhr, als erneut ein Mercedes-Lenker in die Mittelschutzplanke prallte. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Zu beiden Unfällen rückten neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die örtlichen Feuerwehren aus. Zwei Pkw waren am fünften Verkehrsunfall beteiligt. Ein 43 Jahre alter Alfa Romeo Fahrer kollidierte zunächst mit der Schutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und schleuderte auf dem rechten Fahrstreifen gegen einen VW, wobei beide Fahrzeuginsassen unverletzt blieben. Alle Unfallverursacher waren auf der nassen Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und müssen sich nun zumindest auf ein Bußgeld einstellen.

Wangen im Allgäu

Auto prallt in Leitplanke

Auf der Kreisstraße zwischen Beutelsau und Allewinden ist am Dienstagmittag ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer aus noch unbekannter Ursache im Bereich der Autobahnunterführung von der Straße abgekommen und in die dortige Leitplanke geprallt. Glücklicherweise kam der Pkw vor der Betonwand der Unterführung zum Stehen, sodass der Unfallverursacher unverletzt blieb. An seinem Fahrzeug entstand derweil ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des BMW musste die K 8007 im Bereich der Unterführung für rund eine Stunde gesperrt werden.

Isny im Allgäu

Über 30 Graffiti gesprüht

Über 30 Graffiti hat ein Unbekannter von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet gesprüht. Der Täter brachte seine Zeichen unter anderem an diversen Strom- und Postkästen sowie einem Baucontainer und mehreren Verkehrszeichen an. Darüber hinaus wurden durch die Farbe auch zwei private Gebäudefassaden beschmiert. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigungen, wobei der insgesamt entstandene Schaden derzeit noch nicht beziffert werden kann. Zeugen und Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/976550 zu melden.

Baienfurt

Feuerwehr rückt zu Fahrzeugbrand aus

Zu einem Fahrzeugbrand sind am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ravensburger Straße ausgerückt. Bereits nach kurzer Zeit hatten die Wehrleute den Brand gelöscht, der vermutlich durch einen technischen Defekt entstand. Der Renault wird am Folgetag von seiner Eigentümerin abgeschleppt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell