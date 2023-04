Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 26.04.2023

Sigmaringen/Ehingen (ots)

Weitere Täter ermittelt und in Untersuchungshaft

Im Rahmen der Ermittlungen gegen einen 18-jährigen Algerier wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls (wir berichteten am 20.04.23) ist es den Beamten der Polizeiwache in der LEA Sigmaringen gelungen, noch weitere Straftaten aufzuklären. Dem Tatverdächtigen sowie drei weiteren Beschuldigten im Alter zwischen 24 und 32 Jahren wird zwischenzeitlich zur Last gelegt, in wechselnder Besetzung wiederholt Ladendiebstähle begangen zu haben, um durch den späteren Verkauf der Gegenstände ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. So soll das Quartett am 17.04.23 in einem Drogeriemarkt in Ehingen knapp 30 Parfumflaschen gestohlen haben. Beim Versuch, Teile des Diebesguts in Höhe von über 1.900 Euro aus dem Geschäft zu bringen, wurden zwei der Tatverdächtigen vom Verkaufspersonal dabei ertappt. Daraufhin soll einer der Männer eine Angestellte beiseitegedrängt und beide die Flucht ergriffen haben. Außerdem soll ein Teil der Bande an einem Ladendiebstahl am 14.04.23 in einem Lebensmitteldiscounter in den Sigmaringer Burgwiesen beteiligt gewesen sein. Aufgrund der von der Ermittlungsgruppe zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse wurden von der Staatsanwaltschaft Hechingen auch für den 24-jährigen Algerier sowie die beiden 29-jährigen und 32-jährigen Tunesier Haftbefehle beantragt. Alle drei wurden am gestrigen Dienstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Somit befinden sich nun alle vier Beschuldigten in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen in dem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Erster Staatsanwalt Ronny Stengel, Tel. 07471/944-0,

Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel. 0751/803-1010.

