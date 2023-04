Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Spielsachendieb in die Flucht geschlagen

Auf Spielsachen hatte es ein unbekannter Dieb am Sonntagabend in der Hersbruckerstraße abgesehen. Ein auf 40 bis 50 Jahre geschätzter Mann war mit einem blauen Familien-Van mit polnischer Zulassung unterwegs und wurde dabei erwischt, als er die in einer Hofeinfahrt stehenden Kinderspielsachen in seinen Wagen laden wollte. Auf sein Vorhaben angesprochen ließ er vom Fahrrad, Kettcar und einem Roller ab und suchte fluchtartig das Weite. Der Dieb wird als korpulent beschrieben und hatte eine Glatze. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Hose. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und nimmt Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Vorfahrt genommen - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Eine 60 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr unachtsam aus einem Parkhaus auf die Straße ein und übersah dabei einen 87 Jahre alten Autofahrer, der mit seinem Ford stadtauswärts unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Am Wagen der Unfallverursacherin beläuft sich der Sachschaden auf rund 6.000 Euro, am Ford auf etwa 5.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Langenargen

Insektenschutz gestohlen

Insektenschutz-Türen und Rahmen sowie diverse Dachfenster-Rollos haben Unbekannte am Samstag zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr vor einem Gebäude in der Lindauer Straße gestohlen. Die Gegenstände waren für die Abholung durch einen Handwerker kurze Zeit unbeaufsichtigt vor das Haus gestellt worden und fehlten später spurlos. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Eriskirch

Anhänger kippt im Kreisverkehr

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Montag gegen 9.15 Uhr in Eriskirch-Schlatt ereignet hat. Ein 44-jähriger Mann war mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann von Langenargen kommend unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Wegen seines Tempos und des hohen Schwerpunkts kippte der Hänger samt der darauf transportierten Holzwände auf die Straße und in den Graben. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zur Bergung des Hängers und der Ladung musste ein Kran anrücken. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Überlingen

Angeblicher Pflegedienst an der Haustür

Nachdem sich ein Unbekannter am Sonntagvormittag in der Straße "Rosenhag" als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgegeben hat und eine 84-Jährige so um ihre Ersparnisse bringen wollte, ermittelt die Polizei Überlingen. Weil die Seniorin dem Mann an der Haustüre zunächst Glauben schenkte, ließ sie ihn in ihre Wohnung. Dort forderte er die Begleichung einer Rechnung, fragte nach Bargeld und täuschte im Anschluss ein Telefongespräch mit dem Sohn der 84-Jährigen vor, um sie weiter zu täuschen. Nachdem sie mehrfach wiederholt hatte, kein Bargeld im Haus zu haben, verließ der Unbekannte das Haus in unbekannte Richtung. Die Seniorin kontaktierte ihren Hilfsdienst, woraufhin der Betrug aufflog und sie in der Folge Anzeige bei der Polizei erstattete. Der Betrüger wird als etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare und trug eine graue Hose sowie ein dunkelblaues Oberteil. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und hatte eine FFP2 Maske an. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Weitere Informationen zu dieser Masche und Tipps, wie Sie sich bei einem Haustür-Betrug verhalten können, finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Überlingen

Container beschmiert

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende insgesamt sechs große Container, die auf dem Gelände des alten Müllplatzes an der Owinger Straße und einem weiteren Firmengelände in der Straße Zum Degenhardt stehen, mit Sprühfarbe beschmiert. Die Container wurden großflächig mit schwarzem Hintergrund und einem orangenen Schriftzug lackiert beziehungsweise angesprüht. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Neufrach

Gegenstände aus Kirche gestohlen

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 6 Uhr und 18.15 Uhr Gegenstände aus der Kirche in der Fridolin-Amann-Straße gestohlen. Der Dieb nahm zwei vergoldete Schalen an sich, öffnete das Tabernakel hinter dem Altar der Kirche und stahl daraus eine sogenannte "Monstranz". Der Diebstahlsschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den gestohlenen Kirchengegenständen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell