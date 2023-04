Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit Baseballschläger zugeschlagen

Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Polizeirevier Friedrichshafen eingeleitet, nachdem es am Sonntag gegen 20 Uhr am Charlottenplatz zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen ist. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten die Männer in Streit, in dessen Verlauf ein 28-Jähriger seinem 18 Jahre alten Kontrahenten mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen haben soll. In der Folge sollen mehrere Personen auf den 28-Jährigen eingeschlagen und den Außenspiegel seines Pkw abgetreten haben. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung seiner Gesichtsverletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Beteiligten haben nun mit Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft zu rechnen, die Ermittlungen der Polizei zum genauen Tatablauf dauern an.

Friedrichshafen

Diebstahl aus Kleidercontainer

Auf vier Männer im Alter zwischen 31 und 42 Jahren kommen strafrechtliche Konsequenzen zu, weil sie am Sonntag gegen 16 Uhr Kleidung aus einem Kleidercontainer in der Röntgenstraße entwendet haben. Ein Zeuge hatte die Tatverdächtigen beobachtet, die sich an dem Container zu schaffen machten, und die Polizei verständigt. Eine Polizeistreife stellte die gestohlenen Kleidersäcke sicher und zeigte die vier Männer wegen Diebstahls an. Bei einem der Tatverdächtigen, einem 35-Jährigen, stellten die Beamten zudem deutlichen Alkoholgeruch fest. Weil der Mann mit dem Fahrrad unterwegs war und ein Alkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille ergab, musste der 35-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun zudem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Untereschach / Meckenbeuren

Mann nähert sich Kind an - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Weil sich am Dienstag, den 28.03.2023, ein Mann in einem Bus der Linie 226 (Verstärkerbus) an der Haltestelle Untereschach in unangemessener und strafbarer Weise einem Kind angenähert haben soll, ermittelt nun die Kriminalpolizei Friedrichshafen. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Fahrgäste (auch Kinder), welche am 28.03.2023 den Bus der Linie 226 ab der Haltestelle Manzenbergschule in Tettnang in Fahrtrichtung Liebenau - Meckenbeuren (Abfahrtszeit 17:12 Uhr) nutzten sowie Personen, die insbesondere gegen 17.30 Uhr an der Haltestelle Untereschach oder zwischen circa 17.30 und 17.45 Uhr an der Haltestelle Meckenbeuren- Bahnhof entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-4444 beim Kriminaldauerdienst in Ravensburg zu melden. Ein gehbehinderter Mann, welcher sich oftmals im Bereich der Haltestelle Meckenbeuren-Bahnhof aufhalten soll, kommt als Zeuge in Frage und wird ebenfalls um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Tettnang

Unbekannte entwenden Wohnanhänger

Einen Wohnanhänger im Wert von rund 30.000 Euro haben Unbekannte am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Marienfelder Straße entwendet. Der Besitzer hatte den Anhänger im dortigen Industriegebiet vorübergehend abgestellt und bei seiner Rückkehr dessen Fehlen festgestellt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Wohnwagens nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Überlingen

Mit Faust ins Gesicht geschlagen

Erhebliche Gesichtsverletzungen hat ein 35-Jähriger am Sonntag gegen 22.40 Uhr im Bereich des Landungsplatzes erlitten. Ein 37-Jähriger schlug dem Opfer aus noch nicht bekannten Gründen mit der Faust ins Gesicht und suchte im Anschluss das Weite. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen ermitteln und versucht nun, die Hintergründe des Angriffs aufzuklären. Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den 37-Jährigen erwartet eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Überlingen

Vandalen beschädigen Geländer

Ein Holzgeländer im Gunzoweg haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag scheinbar aus blinder Zerstörungswut heraus beschädigt. Die Täter traten offenbar gegen das Geländer am Fußweg zum Spielplatz, wodurch das Holz brach. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Parkplatz der Therme in der Straße "Uferpromenade" beim Ein- oder Ausparken einen Hyundai gestreift. Ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 beim ermittelnden Polizeiposten Meersburg zu melden.

Ravensburg/Markdorf

Feuerwehr rückt zweimal zu Brand aus - Kriminalpolizei ermittelt

Gleich zweimal sind in der Nacht von Sonntag auf Montag die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in eine Schul- und Wohneinrichtung in der Martinstraße in Berg bei Ravensburg ausgerückt. Während gegen 00.15 Uhr ein Brand in einem Zimmer gleich von den Bewohnern gelöscht wurde, musste die Feuerwehr bei einem zweiten Brand kurz vor 3.30 Uhr in einem Kellerraum eingreifen. Bei dem Brand im Wäschekeller des Gebäudes entstand eine starke Rauchentwicklung, wobei die jugendlichen Bewohner und ein Betreuer selbständig das Gebäude verlassen konnten. Die Wehrleute löschten das Feuer, bei dem ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen bis mittleren fünfstelligen Euro-Betrags entstand. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Kriminalkommissariat Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen hat. Ein Jugendlicher, gegen den sich ein Verdacht richtet, wurde in diesem Zusammenhang vorläufig in Gewahrsam genommen und zwischenzeitlich an seine Erziehungsberechtigen übergeben. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der junge Mann von Polizisten in Markdorf aufgegriffen, nachdem dort gegen 23.30 Uhr zunächst in der Talstraße und rund eine Stunde später in der Hahnstraße jeweils eine Mülltonne in Flammen aufging. Ein Zeuge hatte den ersten Mülltonnenbrand schnell entdeckt und wohl Schlimmeres verhindert, in der Hahnstraße wurde durch den Brand ein Garagentor in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, in beiden Fällen musste auch hier die Feuerwehr ausrücken. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist nun, ob der Jugendliche mit den Bränden in Ravensburg und Markdorf in Verbindung steht.

