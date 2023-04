Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Auf nasser Fahrbahn von Straße abgekommen

Bei Regen und nasser Fahrbahn hat am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr ein 44 Jahre alter Porsche-Fahrer auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das Fahrzeug kam in der Folge von der Fahrbahn ab und rutschte die angrenzende Böschung entlang. Während am Porsche ein Sachschaden in Höhe eines niedrigeren fünfstelligen Euro-Betrags entstand, wurde der Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, welches er jedoch nach kurzer Behandlung wieder verlassen konnte. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Leutkirch im Allgäu

Alkoholisiert am Steuer

Alkoholisiert hat sich ein 57-Jähriger hinter das Steuer seines Autos gesetzt. Beamte des Polizeireviers Leutkirch kontrollierten den Mann am Montagvormittag in der Storchenstraße. Nachdem ein Alkoholtest bei ihm über 1,1 Promille ergab, musste er sein Auto stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Den 57-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, seinen Führerschein musste er noch vor Ort abgeben.

Bad Wurzach

In Sprinter eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in der Zeppelinstraße in einen geparkten Sprinter eingebrochen. Die Täter schlugen mehrere Scheiben des Fahrzeugs ein und entwendeten aus diesem unter anderem einen Laptop und Akkuschrauber sowie weitere Maschinen im Gesamtwert eines vierstelligen Euro-Betrags. Am Sprinter hinterließen die Unbekannten darüber hinaus einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen des Diebstahls aus Kfz und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Ravensburg

Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem ein bislang unbekannter Mann am Montag gegen 11.15 Uhr im Gänsbühlcenter den Geldbeutel einer Seniorin aus deren Einkaufswagen gestohlen hat. Im Anschluss an seine Tat flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Der Mann wird als etwa 170 bis 180 cm groß und etwa 40 bis 45 Jahre alt beschrieben und soll mit blauen Jeans, einer dunklen Jacke und weißen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Darüber hinaus soll er einen beginnenden Haarkranz (Glatze) gehabt haben. Hinweise von Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

