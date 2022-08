Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Samstag (6.8.) versuchten unbekannte Personen in eine Apotheke in der Rheinstraße einzubrechen. Sie machten sich an der Eingangstür zu schaffen. Die Tür hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin sie vom Tatort flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf über 1.000 Euro geschätzt wird. Um die Kriminellen zu ermitteln, bittet das Kommissariat 43 in Darmstadt um ...

