Münster (ots) - Zwei Kriminelle haben sich am Samstag (6.8.), gegen 23.45 Uhr, Zutritt zu einer Baustelle in der Altheimer Straße, an den Bahngleisen, verschafft. Auf der Baustelle haben sie einen Container aufgebrochen. Was die zwei Männer bei ihrer Tat erbeuten konnten, muss ihm Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen führten die ...

mehr