Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer beschädigt Auto

Offensichtlich verärgert über die Fahrweise eines Nissan-Fahrers soll ein Radfahrer am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Marktstraße auf Höhe des Bauernmarktes absichtlich dessen Fahrzeug beschädigt haben. Demnach streifte der Radler mit seinen Knie- und Ellenbogenschonern am Auto entlang und verursachte dort durch die Kratzer und Dellen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen der Beschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, welche die Situation beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Radler machen können, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Drei Autofahrende bei Auffahrunfall beteiligt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf dem Schussentalviadukt haben gleich zwei Unfallbeteiligte die Situation offensichtlich falsch eingeschätzt und sind jeweils dem Vordermann aufgefahren. Zunächst fuhr die 47-jährige Fahrerin eines VW in Fahrtrichtung Bavendorf einem Mazda-Lenker auf, der an der Ampel zur B 30-Auffahrt in Richtung Oberzell gerade anfuhr. Ein nachfolgender Skoda-Fahrer erkannte die Situation offensichtlich ebenfalls zu spät und fuhr in der Folge auf die VW-Lenkerin auf. Bei den beiden Kollisionen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags, der 39 Jahre alte Skoda-Lenker verletzte sich leicht an der Hand und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus musste sein Wagen aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

Ravensburg/Markdorf

Feuerwehr rückt zweimal zu Brand aus - Kriminalpolizei ermittelt

Gleich zweimal sind in der Nacht von Sonntag auf Montag die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in eine Schul- und Wohneinrichtung in der Martinstraße ausgerückt. Während gegen 00.15 Uhr ein Brand in einem Zimmer gleich von den Bewohnern gelöscht wurde, musste die Feuerwehr bei einem zweiten Brand kurz vor 3.30 Uhr in einem Kellerraum eingreifen. Bei dem Brand im Wäschekeller des Gebäudes entstand eine starke Rauchentwicklung, wobei die jugendlichen Bewohner und ein Betreuer selbständig das Gebäude verlassen konnten. Die Wehrleute löschten das Feuer, bei dem ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen bis mittleren fünfstelligen Euro-Betrags entstand. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Kriminalkommissariat Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen hat. Ein Jugendlicher, gegen den sich ein Verdacht richtet, wurde in diesem Zusammenhang vorläufig in Gewahrsam genommen und zwischenzeitlich an seine Erziehungsberechtigen übergeben. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der junge Mann von Polizisten in Markdorf aufgegriffen, nachdem dort gegen 23.30 Uhr zunächst in der Talstraße und rund eine Stunde später in der Hahnstraße jeweils eine Mülltonne in Flammen aufging. Ein Zeuge hatte den ersten Mülltonnenbrand schnell entdeckt und wohl Schlimmeres verhindert, in der Hahnstraße wurde durch den Brand ein Garagentor in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, in beiden Fällen musste auch hier die Feuerwehr ausrücken. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist nun, ob der Jugendliche mit den Bränden in Ravensburg und Markdorf in Verbindung steht.

Wilhelmsdorf / Esenhausen

Drei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Drei schwer verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Landesstraße zwischen Esenhausen und Hasenweiler ereignet hat. Beim Linksabbiegen von der Ringenhauser Straße auf die L 288 übersah der 48-jährige Fahrer eines VW einen Opel-Lenker, der von Esenhausen nach Hasenweiler unterwegs war. Der 50 Jahre alte Fahrer des Opel versuchte noch, dem VW auszuweichen, konnte eine Kollision mit hoher Geschwindigkeit jedoch nicht mehr verhindern. Während der VW bei durch den wuchtigen Aufprall auf die rechte Seite umkippte, prallte der Opel in die dortige Leitplanke. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte, darunter mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die örtliche Feuerwehr, rückten zu der Unfallstelle aus. Sowohl der 48-Jährige als auch der 50-Jährige und seine Beifahrerin wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Aulendorf

Autofahrer kommt aufgrund von Aquaplaning von Fahrbahn ab

Mutmaßlich aufgrund von Aquaplaning hat am Sonntagabend gegen 22 Uhr ein 39 Jahre alter Ford-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Steinenbach und Aulendorf die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Als das Heck des Wagens ausbrach, versuchte der 39-Jährige noch gegenzulenken, kam jedoch mit seinem Auto von der Straße ab und in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Bei dem Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort jedoch nicht medizinisch versorgt werden mussten. An dem Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Aulendorf

In Wohnwagen eingebrochen

Unbekannte sind am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr in einen Wohnwagen in der Waldseer Straße eingebrochen. Die Täter hängten ein gekipptes Fenster aus und durchwühlten den Wagen, anschließend flüchteten sie mit einem niedrigeren dreistelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Weingarten hat nun die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen im Allgäu

Autos kommen bei Verkehrsunfall von der Fahrbahn ab

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Wangen im Allgäu und Hatzenweiler sind am Montagmorgen beide Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen, drei Personen wurden leicht verletzt. Gegen 4.45 Uhr übersah ein 63 Jahre alter VW-Lenker beim Abbiegen von der L 333 aus Richtung Primisweiler auf die L 320 einen Ford-Fahrer, der von Wangen im Allgäu in Richtung Hatzenweiler unterwegs gewesen ist. Beide Pkw prallten im Einmündungsbereich frontal zusammen und kamen im Bankett zum Stehen, der Ford kollidierte darüber hinaus mit einem Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher sowie der 59-jährige Ford-Lenker und dessen Beifahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte alle drei zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell