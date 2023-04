Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener mit Gesichtsverletzung aufgegriffen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde der Polizei eine augenscheinlich verletzte und offenbar betrunkene Person in einer Bushaltestelle beim Stadtbahnhof gemeldet. Der 28-jährige Mann hatte eine blutende Verletzung im Mundbereich und gab an, zuvor von mehreren Personen in der Lindauer Straße zusammengeschlagen worden zu sein. Dies soll gegen 04:00 Uhr passiert sein. Danach sei er mit dem Bus zum Stadtbahnhof gefahren. Eine Täterbeschreibung konnte der Verletzte nicht abgeben. Auch ansonsten waren seine Angaben zum Tathergang vage und vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung teilweise wirr und nicht nachvollziehbar. Zur Versorgung seiner Wunde begab er sich mit dem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Friedrichshafen nimmt Hinweise zu der möglichen Tat in der Lindauer Straße unter Telefon 07541/701-0 entgegen.

