POL-AUR: Norden - Taschendiebe in Supermärkten

Norden - Taschendiebe in Supermärkten

Zu gleich mehreren Taschendiebstählen kam es bereits am Samstag in verschiedenen Supermärkten in Norden. Zwischen 13 Uhr und 13.20 Uhr entwendeten Unbekannte in einem Discounter im Norder Tor die Geldbörse einer 76 Jahre alten Frau. Die Seniorin hatte ihr Portemonnaie zum Tatzeitpunkt in ihrer Jackentasche verstaut. Vor einer Bäckerei im Neuen Weg kam es gegen 13.15 Uhr zu einer weiteren Tat. Hier wurde die Geldbörse aus der Handtasche einer Seniorin gestohlen. In einem Discounter in der Gewerbestraße wurden zwischen 13.45 Uhr und 14.20 zwei weitere Taschendiebstähle gemeldet. Bereits gegen 12 Uhr war es auch in Pewsum, in einem Supermarkt in der Handelsstraße, zum Diebstahl einer Geldbörse gekommen.

Vermutlich hängen die genannten Taten zusammen. Die Täter agieren offenbar sehr schnell und bleiben von ihren Opfern häufig unbemerkt. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Die Polizei rät, auch beim Einkaufen immer ein besonderes Auge auf die eigenen Wertsachen zu haben. Handtaschen sollten niemals in den Einkaufswagen gelegt oder an den Wagen gehängt werden. Tragen Sie Bargeld, Kreditkarten und Papiere in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Handtasche möglichst körpernah tragen und diese immer sicher verschlossen ist.

