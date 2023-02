Aurich/Wittmund (ots) - Am gestrigen Montag gegen 18:40 Uhr kam es auf der Frieslandstraße in Wittmund, Ortsteil Dose, zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer auf der Frieslandstraße (K 31) in Richtung Schortens. Zeitgleich fuhr ein 60 Jahre alter Deutz-Fahrer mit seinem Traktor in ...

mehr