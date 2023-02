Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Norderney - Unfallflucht

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Montagvormittag gegen 10.55 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 51-jährige Frau aus Südbrookmerland mit einem Peugeot auf der Friesenstraße aus Richtung Bundesautobahn in Richtung Riepe. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Autofahrerin alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die 51-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Montagmorgen gegen 09.45 Uhr kam es auf der Ringstraße in Südbrookmerland zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 60-jähriger mit seinem Ford auf dem Ritzweg und wollte die Ringstraße überqueren. Zeitgleich fuhr ein 81-jähriger VW-Fahrer gemeinsam mit seiner 74-jährigen Beifahrerin auf der Ringstraße. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 74-jährige Beifahrerin des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Norderney - Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Toyota Yaris einer 31-Jährigen aus Norderney. Der Unfall ereignete sich zwischen Sonntagmorgen 00.30 Uhr und Montagmorgen um 07.30 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell