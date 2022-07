Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Bedienungsgeldbeutel aus einer Gaststätte gestohlen (11.07.2022)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagmorgen gegen 1.00 Uhr in der Straße "Zur Laube" aus einer Gaststätte einen Bedienungsgeldbeutel mit den Tageseinnahmen gestohlen und flüchtete danach in Richtung Paradies. Der Dieb soll zirka 175 Zentimeter groß und schlank sein. Er trug eine kurze Hose und ein T-Shirt. Die Polizei Konstanz ermittelt nun wegen des begangenen Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 07531 995-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell