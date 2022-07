POL-KN: (Konstanz) Versuchter Autodiebstahl - Polizei nimmt Hinweise entgegen (10.07.2022)

Reichenau (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag die Heckscheibe eines in der Stiegelengasse abgestellten blauen Audi A3 beschädigt und einen Schaden in Höhe von 500 Euro angerichtet. Der Wagen war im Zeitraum von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 2.15 Uhr, auf dem Kiesplatz unterhalb der Bundesstraße 33 auf Höhe des Beginns des Radweges in Richtung Hegne ...

