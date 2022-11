Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf frischer Tat ertappt

Festnahme nach versuchtem Rollerdiebstahl

Polizei gibt Ratschläge zur besonderen Sicherung Ihres Rollers

Darmstadt (ots)

Gerade als sich zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren an einem abgestellten Roller in der Kranichsteiner Straße am Montagabend (31.10.), gegen 18 Uhr, zu schaffen machten, konnten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen das kriminelle Treiben beobachten und die beiden jungen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die beiden Festgenommenen werden sich wegen des Verdachts des versuchten Rollerdiebstahls verantworten müssen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Da es bereits vergangene Woche in der Darmstädter Innenstadt zu mehreren Roller-Diebstählen kam (wir haben berichtet), rät die Polizei vor diesem Hintergrund Folgendes: Das Lenkerschloss allein reicht oft nicht aus, um Rollerdiebstähle effektiv zu verhindern. Besser ist es, den Roller zusätzlich mit einem Schloss am Reifen zu sichern, um den Diebstahl zu erschweren. Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Soweit die Möglichkeit besteht wird auch geraten, den Roller weg zu schließen, um es den Dieben möglichst schwer zu machen und die potenzielle Beute aus dem Sichtfeld der Kriminellen zu entfernen.

