POL-GG: geparkten PKW gestreift und geflüchtet, Zeugen gesucht

Bad-König (ots) - Ein Streit zwischen zwei Familien geriet am Dienstagmorgen (1.11.) in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße außer Kontrolle. Ein 40 Jahre alter Mann wurde nach jetzigem Kenntnisstand mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus gebracht. Anwohner hatten gegen 8 Uhr die Polizei alarmiert und die Auseinandersetzung ...

mehr