Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln

31-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Montag (31.10.) nahmen Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 34 in Darmstadt zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 30 und 31 Jahren fest. Beide stehen unter dem Verdacht, gemeinsam mit Drogen gehandelt zu haben. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen konnten in der Wohnung des 30-jährigen Darmstädters über 150 Gramm Marihuana, sowie Haschisch und Kokain im zweistelligen Grammbereich aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zudem wurden unter anderem zwölf vermeintlich gestohlene Fahrräder und Bargeld im hohen dreistelligen Bereich in amtliche Verwahrung genommen.

Bereits Mitte des Jahres geriet der 30-jährige Tatverdächtige durch seine Verkaufsgeschäfte in den Fokus der Ermittler. Dieser Verdacht bestätigte sich im Zuge der Wohnungsdurchsuchung, bei der auch der polizeibekannte 31-Jährige festgenommen wurde.

Der 31-Jährige wurde dem zuständigen Haftrichter am Dienstagmorgen (1.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

