Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach-Bonsweiher: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mörlenbach-Bonsweiher (ots)

In der Zeit von Freitag (28.10.) bis Montag (31.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rimbacher Straße ein. Hierbei hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Anwesens. Nachdem das Haus durch die Kriminellen nach Wertsachen durchsucht und Bargeld sowie Goldschmuck entwendet wurden, flüchteten sie unerkannt. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch ermittelt werden.

Ob die Tat mit einem Einbruch von der Fichtenstraße am Freitag (29.10., wir berichteten) in Verbindung steht, wird derzeit ermittelt. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21/22 in Heppenheim geführt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5357944

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell