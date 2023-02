Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Autofahrerin schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Ihlow-Riepsterhammrich verletzt worden. Auf der Friesenstraße in Fahrtrichtung Riepe kam die 51-jährige Frau gegen 10.55 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit einem Peugeot nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Baum und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

Großefehn/Timmel - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in Timmel ereignet. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Leerer Landstraße in Richtung Timmel und geriet in der Kurve zur Ulbarger Straße offenbar auf die Gegenfahrbahn. Er touchierte mit seinem Außenspiegel den Spiegel eines entgegenkommenden Hyundai i30. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte weiter. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - Fünf Verletzte bei Autounfall

Fünf Personen sind am Sonntag bei einem Autounfall in Aurich-Brockzetel verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 12.45 Uhr ein 32 Jahre alter Mann mit einem VW Caddy auf dem Landreiterweg und wollte in die Brockzeteler Straße einbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen bevorrechtigten 46-jährigen Fahrer eines VW Passat. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Passat kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der 46-jährige Passat-Fahrer und seine 47-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, ebenso der 32-jährige Caddy-Fahrer, seine 28-jährige Mitfahrerin und ein Kind. Die Familie im Caddy wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber wenig später wieder verlassen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Südbrookmerland - Straßenverkehrsgefährdung: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich bereits am 02.02.2023 in Südbrookmerland ereignet hat. An dem genannten Donnerstagmorgen fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand der Fahrer eines Citroen Jumpy in Südbookmerland auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Emden. In Höhe Abbingwehr kam er um kurz nach 8 Uhr über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Zuvor soll der Citroen-Fahrer bereits in den Gegenverkehr geraten und beinahe mit einem entgegenkommenden weißen VW Crafter kollidiert sein. Die Polizei sucht nun den Fahrer des weißen VW Crafter mit unbekannter Firmenaufschrift. Der Fahrzeugführer sowie mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

