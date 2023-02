Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Aurich/Wittmund (ots)

Am gestrigen Montag gegen 18:40 Uhr kam es auf der Frieslandstraße in Wittmund, Ortsteil Dose, zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer auf der Frieslandstraße (K 31) in Richtung Schortens. Zeitgleich fuhr ein 60 Jahre alter Deutz-Fahrer mit seinem Traktor in selbige Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Autofahrer mit seinem Fahrzeug vermutlich auf den Traktor auf. Durch den Zusammenstoß kippte der Traktor um und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 60-jährige Traktorfahrer wurde durch den Unfall tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die K 31 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Bei dem Unfall waren neben der Polizei noch der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Feuerwehr im Einsatz. Hinsichtlich der Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen und möglicherweise zur Beleuchtungseinrichtung beider Fahrzeuge machen können, sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

