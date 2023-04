Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Von Hund gebissen

Am Donnerstag ging eine 63-jährige Frau die Kepler Straße in Friedrichshafen entlang. Auf Höhe von Gebäude 59 kamen ihr zwei Mädchen in Begleitung eines Hundemischlinges entgegen. Als der Hund bereits an der Frau vorbei war, drehte er sich um und biss der Frau in die Wade. Für den Biss händigten die Mädchen der Geschädigten einen Zettel mit einem Namen und 10.- Euro aus. Der Hundehalter und die Mädchen konnten aber mit dem Namen noch nicht ermittelt werden. Es soll sich um einen braunen Hundemischling handeln, der ca. 30 bis 40 groß ist. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-0 zu melden.

Überlingen

Fenster eingeworfen

Unbekannter Täter hat am Freitag gegen 20.00 Uhr eine Scheibe am Gebäude der Hohle Straße 30 mit einem Stein eingeworfen. Die Wohnungsinhaberin nahm den lauten Knall noch wahr. An der Scheibe entstand ein Sachschaden von etwa 1000.- Euro. Gegenüber dem Tatort befindet sich eine Bushaltestelle, an der sich zur Tatzeit offensichtlich sechs Jugendliche aufgehalten haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 0751 804-0 entgegen.

