Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann überfallen - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Nachdem ein 35-Jähriger angibt, dass ihn am Donnerstag, den 6. April, im Bereich Obertor zwei unbekannte Männer überfallen wollten, ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg und bittet etwaige Zeugen nun um Hinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Unbekannten ihr späteres Opfer gegen 22.30 Uhr in der Marktstraße angesprochen und von ihm seinen Geldbeutel gefordert haben. Demnach schlugen die beiden Täter auf den 35-Jährigen ein, wobei dieser sich wehren konnte und das Duo schließlich in Richtung Mehlsack flüchtete. Die beiden Unbekannten werden als etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 180 bis 185cm groß beschrieben. Einer der beiden soll ein arabisches Aussehen gehabt haben und mit einer dunklen Jacke sowie einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Der Andere soll mitteleuropäisch ausgesehen haben und einen Vollbart gehabt haben. Getragen habe dieser eine dunkle Jacke mit hellem Innenfutter sowie eine Wollmütze. Personen, welche die Situation beobachtet haben oder Angaben zu dem Duo machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Kriminalkommissariat Ravensburg zu melden.

Wangen im Allgäu

Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Schwere Verletzungen hat ein 48-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 (Ravensburger Straße) an der Einmündung Zeppelinstraße erlitten. Beim Einfahren von der Zeppelinstraße auf die Bundesstraße erfasste ein Sattelzug-Fahrer mit seinem ausscherenden Auflieger den Pkw des Mannes, der dort auf der Linksabbiegespur unterwegs war. Bei der Kollision wurde unter anderem die vordere Fahrzeugsäule des VW herausgerissen, der Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird am VW auf rund 20.000 Euro, am Sattelzug auf rund 10.000 Euro beziffert. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat den Unfall aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen, die Angaben zum exakten Hergang machen können. Erreichbar sind die Beamten unter Tel. 07563/9099-0.

Leutkirch im Allgäu

Hoher Sachschaden bei Unfall aufgrund Aquaplaning

Offenbar aufgrund von Aquaplaning hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr eine 24 Jahre alte Hyundai-Fahrerin auf der L 318 zwischen Leutkirch im Allgäu und Haselburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist ins Schleudern geraten. Der Pkw prallte in der Folge in die Leitplanke und wurde mit einem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro erheblich beschädigt. Die 24-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und vorsorglich durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Bad Wurzach

Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Leutkirch gegen einen 27 Jahre alten Fahrer eines Transporters, der am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der B 465 zwischen Bad Wurzach und Unterschwarzach einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Lenker des Kleinlasters setzte in Richtung Unterschwarzach zum Überholen an, ohne die gesamte Fahrstrecke überblicken zu können. Als er bemerkte, dass ihm ein Opel entgegenkam, zog der 27-Jährige vor dem von ihm überholten Lkw nach rechts und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter geriet in der Folge von der Fahrbahn, drehte sich um rund 180 Grad und kam in einem Wassergraben zum Stillstand. Während der Unfallverursacher durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte der Opel-Lenker, der bei seiner Vollbremsung ebenfalls leicht verletzt wurde, nach dem Unfall nach Hause. Der Sachschaden am Kleinlaster wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Am Opel, dessen Spiegel der 27-Jährige bei seinem Manöver touchiert hatte, fällt dieser indes gering aus. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst war die Bundesstraße für kurze Zeit voll gesperrt.

Ravensburg

Polizei sucht nach Verkehrsunfall Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 21 Uhr an der Kreuzung Brühlstraße / Deisenfangstraße ereignet hat. Zwischen einem Nissan-Fahrer, der von der Deisenfangstraße in die Brühlstraße abbiegen wollte, und einem Opel-Lenker, der in der Brühlstraße unterwegs gewesen ist, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben über den Unfallhergang bitten die Unfallsachbearbeiter Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-3333 als Zeugen zu melden.

Ravensburg / Weingarten

Luft aus mehreren Pkw-Reifen gelassen - Polizei ermittelt

Weil Unbekannte am Mittwoch und Donnerstag an mehreren Fahrzeugen in der Straße "Im Andermannberg" in Ravensburg und der Thumbstraße sowie Hoyerstraße in Weingarten absichtlich Luft abgelassen haben, ermitteln nun die Polizeireviere Ravensburg und Weingarten. Die Täter hatten es hierbei offensichtlich auf hochwertigere Pkw abgesehen. Weitere Betroffene und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 oder dem Revier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Ravensburg

Bei Renovierungsarbeiten beinahe Brand ausgelöst

Wohl durch Flex-Arbeiten ist am Donnerstagnachmittag die Deckendämmung eines Wohnhauses in der Schenkenstraße beinahe in Brand geraten. In einer Arbeitspause entdeckten die Bewohner in dem Gebäude starken Rauch, woraufhin diese die Feuerwehr verständigten. Die Wehrleute konnten einen Brand im Dach des Gebäudes verhindern, dennoch dürfte ein Sachschaden in Höhe eines niedrigeren fünfstelligen Euro-Betrags entstanden sein.

Argenbühl

Auto kommt von Fahrbahn ab - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Auf der Kreisstraße zwischen Ratzenried und Argenbühl ist am Donnerstagmittag eine 47-jährige Skoda-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen, nachdem ihren Angaben zufolge ein entgegenkommender Autofahrer in einem Kurvenbereich bei Unterhalden ihre Fahrbahn geschnitten hat. Die Skoda-Lenkerin wich dem Unbekannten aus und geriet in der Folge neben die Fahrbahn und einen Abhang hinunter und prallte in einem angrenzenden Waldstück gegen einen Baum. Während die 47-Jährige leicht verletzt wurde, setzte der andere Unfallbeteiligte seine Fahrt in Richtung Ratzenried einfach fort. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, an ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat den Unfall aufgenommen und sucht nun nach dem Flüchtigen, der mit einem weißen Auto unterwegs gewesen sein soll. Hinweise von etwaigen Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

