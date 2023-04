Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw

Eine kurze Abwesenheit des Fahrzeugbesitzers von nur fünf Minuten haben sich am Donnerstag bislang unbekannte Täter zunutze gemacht und mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Der Besitzer stellte seinen Wagen gegen 12 Uhr in der Binger Straße auf Höhe der evangelischen Kirche ab. Die Unbekannten öffneten den unverschlossenen Pkw und stahlen unter anderem ein Mobiltelefon, eine Musikbox und eine Geldbörse. Personen, denen die Täter aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Hettingen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in der Sigmaringer Straße ereignet hat. Eine 65-jährige Smart-Lenkerin missachtete an der Kreuzung mit der Hohenzollernstraße die Vorfahrt eines 51-jährigen Audi-Fahrers, der aus Richtung Sigmaringen kam. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Verletzungen der beiden Fahrzeuglenker wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Sentenhart

Rücksichtslos überholt - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 50-jährigen Skoda-Fahrer zu, der am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei einem Überholmanöver auf der Kreisstraße zwischen Rast und Sentenhart einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 50-Jährige bog hinter einem Sattelzug von Wald kommend nach links auf die Kreisstraße ab und setzte dann unmittelbar trotz durchgezogener Linie im Einmündungsbereich in Richtung Sentenhart zum Überholen an. Zur gleichen Zeit bog ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus der Bahnhofstraße nach rechts auf die Kreisstraße ab und fuhr dem Skoda entgegen. Um eine Frontalkollision der beiden Fahrzeuge zu vermeiden, bremste der 59-jährige Sattelzuglenker stark ab. Als der 50-Jährige die Situation erkannte, streifte er beim Wiedereinscheren die Sattelzugmaschine, an der Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Der Sachschaden am Skoda wird ebenfalls auf etwa 3.000 Euro beziffert. Eine Polizeistreife beschlagnahmte bei der Unfallaufnahme den Führerschein des Unfallverursachers und zeigte ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. In dem Zusammenhang bitten die Ermittler des Polizeipostens Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zu dem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeuglenker, der aus Richtung Bahnhofstraße kam.

