PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 20.04.2023

20.04.2023

Sigmaringen

Tatverdächtiger nach gewerbsmäßigem Diebstahl in Haft

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls von Parfum ist ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger inzwischen in Haft. Der Mann war am Montag gegen 17.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Schwabstraße dabei beobachtet worden, wie er zusammen mit einem Komplizen mehrere Parfumflakons entwendete. Ermittlungen der Polizei führten zu dem 18-jährigen Algerier. Bei der Durchsuchung seines privaten Zimmers stellten die Einsatzkräfte das Diebesgut sicher und nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest. Ein Haftrichter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen seinen 24 Jahre alten Komplizen wird ebenfalls strafrechtlich ermittelt.

