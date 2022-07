Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nutzen gekipptes Fenster

Kaiserslautern (ots)

Ein gekipptes Fenster haben unbekannte Täter in der Schneppbachstraße genutzt, um in ein Gebäude einzudringen. In dem Haus verschafften sich die Einbrecher Zugang zu mehreren Räumen einer schulischen Einrichtung und stahlen Bargeld. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugen, denen zwischen Mittwochabend (13.7.), 20 Uhr, und Donnerstagmorgen (14.7.), 8.20 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 -2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden.

Unsere Empfehlung: Bitte schließen Sie bei gewerblich genutzten Räumen über Nacht die Fenster - insbesondere dann, wenn sich hier über Stunden hinweg niemand aufhält. Auch wenn es verständlich ist, dass wegen der sommerlichen Temperaturen die kühleren Nachtstunden gerne genutzt werden, um Räume zu lüften und "abzukühlen", zeigt der Fall deutlich, dass gekippte Fenster ein Risiko sind. Deshalb: Lieber über Nacht die Fenster schließen und dann morgens, wenn die Räume wieder genutzt werden, mit weit geöffneten Fenstern schneller, effektiver und sicherer durchlüften! |cri

