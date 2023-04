Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Senior bei Unfall leicht verletzt

Eine 84 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwoch kurz nach 11 Uhr in der Leopoldstraße ihren 90-jährigen Mann mit dem Auto erfasst und leicht verletzt. Der Senior befand sich außerhalb des Wagens und wollte die 84-Jährige aus einer Einfahrt lotsen. Dabei übersah die Frau den 90-Jährigen beim Rückwärtsfahren und brachte diesen zu Fall. Der Senior wurde von einem Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt Tatverdächtige

Drei Männer im Alter von 19, 20 und 32 Jahren hat das Polizeirevier Bad Saulgau als Tatverdächtige ermitteln können, nachdem das Trio am 12.03.2023 einen Taxifahrer um sein Geld geprellt haben (wir berichteten). Alle drei müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Beförderungserschleichung rechnen. Auf den 19-Jährigen kommt darüber hinaus eine Anzeige wegen Körperverletzung zu, weil er im Verdacht steht, den Taxifahrer bei seiner Flucht verletzt zu haben.

Hier unsere Meldung vom 12.03.2023:

Bad Saulgau

Junge Fahrgäste prellen Taxifahrer um sein Geld

Eine sechsköpfige Personengruppe ließ sich am Sonntagmorgen mit einem Taxi von einer Diskothek in Friedrichshafen nach Bad Saulgau fahren. Gegen 04.30 Uhr traf das Taxi in Bad Saulgau ein und drei Frauen stiegen in der Altshauser Straße aus. Das Taxi fuhr anschließend weiter in die Seewattenstraße, wo drei männliche Personen im Alter von ca. 25 Jahren ausstiegen, ohne die Fahrkosten in Höhe von 215 Euro zu bezahlen. Beim Versuch, einen der flüchtenden Täter festzuhalten, verletzte sich der 29-jährige Taxifahrer und musste ärztlich behandelt werden. Der Taxifahrer beschrieb die männlichen Personen als südländisch mit schwarzen Haaren und Dreitagebart. Sie trugen schwarze Jacken und dunkelblaue Hosen. Zu den drei Frauen liegen keine Beschreibungen vor.

Mengen

Dieb stiehlt aus Auto

Zeugen sucht das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem am Mittwoch ein bislang unbekannter Täter eine Handtasche aus einem Pkw gestohlen hat. Die Besitzerin parkte ihren Wagen zwischen 18 und 18.15 Uhr in der Hauptstraße vor dem dortigen Kino. In diesem Zeitraum öffnete der Unbekannte den unverschlossenen Pkw und entwendete die Handtasche aus dem Handschuhfach. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Ostrach

Polizei misst Geschwindigkeit

Mit mehreren Monaten Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld müssen drei Autofahrer rechnen, die bei einer Lasermessung der Polizei am Mittwochvormittag auf der L 286 Höhe Bernweiler viel zu schnell unterwegs waren. Die unrühmliche Spitzenreiterin, eine 36-jährige BMW-Fahrerin, war in der dortigen 70er-Zone mit über 120 km/h unterwegs. Auf weitere vier Fahrzeuglenker kommt ein Verwarnungsgeld zu.

