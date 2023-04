Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 20.04.2023

Weingarten/Ravensburg - Landkreis Ravensburg (ots)

Mann nach Diebstählen angeklagt und verurteilt

Wegen mehrerer Diebstahlsdelikte hat das Polizeirevier Weingarte gegen einen 33-Jährigen ermittelt. Der Mann war bereits im März bei einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft im Bereich des Marienplatzes in Ravensburg aufgefallen. Dort entwendete er unter anderem ein Paar Schuhe und führte während der Tat ein Messer griffbereit in seinem Rucksack mit sich. Am Dienstagabend fiel der Mann erneut auf, da er in einem Lebensmittelgeschäft in Weingarten mehrere Flaschen hochpreisiger Alkoholika unter seiner Jacke versteckt und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte. Die gesicherten Alkoholflaschen hatte er schon im Verlauf des Tages mit einer von ihm mitgeführten Zange präpariert. Bei der Diebstahlstat führte der Tatverdächtige abermals ein griffbereites Messer mit sich. Auf richterliche Anordnung durchsuchte die Polizei in der Folge ein Zimmer in Weingarten, in dem sich der Mann bis zuletzt aufgehalten hatte. Dort konnten weitere Alkoholflaschen im Wert von etwa 200,- Euro aufgefunden werden. Der 33-Jährige räumte dabei ein, dass er diese einige Zeit zuvor ebenfalls in dem Lebensmittelgeschäft in Weingarten entwendet hatte. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des Diebstahls und des Diebstahls mit Waffen in zwei Fällen wurde der Mann noch am Dienstagabend vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde am Mittwochnachmittag ein beschleunigtes Verfahren beim Amtsgericht Ravensburg durchgeführt. Dabei wurde der 33-Jährige wegen Diebstahls und des Diebstahls mit Waffen in zwei Fällen noch am Mittwoch zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt und wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Sarah König, Tel. 0751/803-1010

