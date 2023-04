Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall bei Überholmanöver - Beteiligter gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 6.45 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zu einem flüchtigen Beteiligten. Ein 41 Jahre alter Ford-Lenker war in Fahrtrichtung Ailingen unterwegs und setzte zum Überholen einer Kolonne an. Während seines Manövers scherte ein unbekannter VW-Fahrer ebenfalls aus und übersah dabei offenbar den Ford. Der 41-Jährige erkannte die Gefahr und wich, um einen Unfall zu vermeiden, nach links auf den Seitenstreifen aus, wo er mit einem Leitpfosten kollidierte. Am Ford entstand dabei rund 3.000 Euro Sachschaden. Der Unbekannte setzte seine Fahrt im Anschluss einfach fort. Der Wagen des Beteiligten wird als neuer schwarzer VW Tiguan mit Friedrichshafener Zulassung beschrieben. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

In Hotelzimmer eingebrochen

Ein Unbekannter hat sich am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr mutmaßlich über eine Feuertreppe und schließlich über ein Fenster Zutritt zu einem Hotelzimmer in der Schanzstraße verschafft. Aus dem Zimmer stahl der Dieb einen Reiserucksack samt diversem Inhalt wie Laptop, Tablet und sonstigen Dokumenten. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Einbruch - Zeugen gesucht

Ein Einbrecher ist zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in das ehemalige Bahnwärterhaus in der Wiestorstraße eingestiegen. Auf der Rückseite des Gebäudes warf der Unbekannte ein Fenster mit einem großen Stein ein und verschaffte sich so Zutritt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge nahm der Einbrecher, der sich bei der Tat mutmaßlich eine blutende Verletzung zuzog, lediglich eine Stoffpuppe mit. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich hingegen auf etwa 1.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Parkrempler geflüchtet

Rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 17.15 Uhr an einem in der Linzgaustraße geparkten Pkw angerichtet. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro am rechten vorderen Radlauf zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Den Unfallspuren zufolge dürfte es sich bei dem Wagen des Verursachers um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Zaun umgefahren und geflüchtet

In der Bergstraße wurde am Dienstag zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr von einem Unbekannten ein Metallzaun touchiert, der im Anschluss einfach das Weite suchte. Der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem Lastwagen unterwegs war, richtete dabei rund 2.000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinwiese zum flüchtigen Verursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro waren die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen 12 Uhr auf der L 200a ereignet hat. Eine 42 Jahre alte Dacia-Fahrerin war von Deisendorf in Richtung Tüfingen unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 77 Jahre alte Porschefahrer abbremsen musste. In der Folge fuhr sie mit ihrem Wagen wuchtig in das Heck des Sportwagens. Dabei erlitten die Unfallverursacherin und ein acht Jahre altes Kind im Dacia leichte Blessuren. Am Dacia entstanden massive Beschädigungen an der Fahrzeugfront. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Porsche wird der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro beziffert.

