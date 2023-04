Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer in einem Parkhaus in der Georg-Zimmerer-Straße einen dort abgestellten BMW gestreift und danach einfach das Weite gesucht. Der Unfallverursacher hinterließ dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise von Personen, welche die Kollision beobachtet haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Krauchenwies

Auto angefahren und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Mercedes hinterlassen, der am Dienstag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Zur Jungviehweide" geparkt war. Nachdem der Unfallverursacher den Pkw vermutlich beim Ausparken touchierte und die Unfallstelle dann ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern verließ, ermittelt nun das Polizeirevier Sigmaringen. Hinweise auf den unbekannten Autofahrer, dessen Fahrzeug möglicherweise in der Farbe Rot lackiert ist, nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Mengen

Auto überschlägt sich bei Unfall

Durch die Wucht des Aufpralls hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße zwischen Mengen und Mottschieß (L 268) der BMW eines Unfallbeteiligten mehrfach überschlagen. Die Fahrerin eines VW wollte aus Richtung Rosna auf die Landesstraße einfahren und übersah hierbei einen von rechts kommenden BMW-Lenker. Die 51 Jahre alte Unfallverursacherin erfasste den BMW seitlich, wobei sich dieser mehrfach überschlug und einige Meter weiter im angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Unfallbeteiligten, diese wurden nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings offensichtlich nicht verletzt. Während an dem BMW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand, wird dieser am VW auf rund 4.000 Euro beziffert. Um die Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.

