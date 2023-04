Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Unfall auf der Autobahn fordert mehrere Verletze

Insgesamt vier Personen haben bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 am Dienstagnachmittag Verletzungen davongetragen. Ein 25 Jahre alter VW-Lenker, der in Richtung Lindau unterwegs war, verlor eigenen Angaben zufolge aufgrund des vorherrschenden Windes kurz nach der Anschlussstelle Aichstetten die Kontrolle über sein Auto. Durch starkes Gegensteuern nach rechts fuhr er auf einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Mercedes auf, bevor er wieder nach links steuerte und dort in die Leitplanke krachte. Der Unfallverursacher sowie der 49-jährige Mercedes-Lenker und seine 33 und 46 Jahre alten Mitfahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am VW entstand bei dem Unfall Totalschaden, der Wagen musste abgeschleppt werden. Auch am Mercedes und der Leitplanke dürfte ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein.

Leutkirch

Kraftstoff gestohlen

Ein Dieb hat in der Nacht zum Montag aus insgesamt drei Baustellenfahrzeugen in der Mühlbachstraße Diesel abgeschlaucht. Der Täter erbeutete aus den auf einer Grünfläche abgestellten Baggern und einem Radlader insgesamt rund 200 Liter Diesel. Das Polizeirevier Leutkirch hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Leutkirch

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Montag und Dienstag einen in der Kurzen Straße geparkten Daimler zerkratzt. Der Wagen war in der Zeit vor einem Wohnhaus geparkt. Der Täter zerkratzte die gesamte linke Fahrzeugseite und verursachte dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Horgenzell

Auffahrunfall

Eine Verletzte und ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der L 288 zwischen Horgenzell und Gossetsweiler am Dienstagnachmittag. Ein 77-jähriger BMW-Fahrer bemerkte auf der Fahrt nach Gossetsweiler gegen 16.30 Uhr zu spät, dass der Verkehr vor ihm bremsen musste. Er fuhr auf den Audi einer 48-Jährigen vor ihm auf und schob diesen auf den BMW eines 87-jährigen Vorausfahrenden. Die Audi-Lenkerin erlitt bei dem doppelten Aufprall eine leichte Verletzung der Halswirbelsäule und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Audi und der BMW des Unfallverursachers wurden durch die Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Ravensburg

Vier Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf dem Schussentalviadukt (B33) von Bavendorf in Richtung Ravensburg ereignet hat, wurden vier Personen leicht verletzt. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute und fuhr dem Fahrer eines VW Passat vor ihm auf. Durch die Kollision wurde der VW wiederum auf einen VW Golf aufgeschoben. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Unfallbeteiligten, die alle leichtere Verletzungen davontrugen. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro, die beiden VWs mussten abgeschleppt werden.

Grünkraut

Lkw muss ausweichen - Polizei bittet um Hinweise

Weil ihm eigenen Angaben zufolge ein anderer Lkw zu weit auf seiner Fahrspur entgegengekommen ist, musste ein 33-jähriger Schwerlastfahrer am Dienstagmorgen auf der B 32 zwischen Grünkraut und Staig stark nach recht ausweichen. Bei seinem Manöver fuhr der 33-Jährige zwei Verkehrszeichen um und kam auf einem angrenzenden Radweg zum Stehen. Während hierdurch ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, setzte der bislang unbekannte Fahrer des anderen Lkw seine Fahrt in Richtung Rotheidlen fort. Das Polizeirevier Ravensburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Fahrmanöver beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

