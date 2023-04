Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bauwagen von Waldkindergarten beschädigt

Ein Unbekannter hat sich in den letzten beiden Wochen an dem Bauwagen eines Waldkindergartens in einer Streuobstwiese bei Ergathof zu schaffen gemacht. Der Täter versuchte offenbar das Schloss zu öffnen und beschädigte dieses dadurch. Es gelang ihm nicht, in den Bauwagen einzubrechen. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen, sachdienliche Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Auseinandersetzung in Bus

Zu einem handfesten Streit ist es am Montagnachmittag in einem Stadtbus an der Bushaltestellte der Gymnasien in der Gartenstraße gekommen. Ein 26-Jähriger machte wohl im rüden Ton eine 19-Jährige darauf aufmerksam, dass sie ihre Füße von einem Sitz neben solle. Ihr 18 Jahre alter Begleiter sprach den Älteren daraufhin auf seinen Ton an, was diesen dazu veranlasste, die Begleiterin zu beleidigen. Daraufhin kam es zum Handgemenge zwischen den Kontrahenten, wodurch beide Männer leichte Verletzungen davontrugen. Auf die Beteiligten kommt nun jeweils ein Strafverfahren zu.

Ravensburg

Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Schaden von rund 1.500 Euro hat ein Unbekannter am Montag zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr an einem in der Unteren Burachstraße geparkten VW T 5 verursacht. Der Täter streifte vermutlich beim Vorbeifahren mit einem Fahrzeug den VW, sodass der Seitenspiegel abbrach und Kratzer im Lack entstanden. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Schlüssel aus Umkleidekabinen gestohlen

Ein Dieb hat in einer Umkleidekabine der Sporthalle im Seehausweg am Montagabend zugeschlagen. Der Täter stahl zwei Schlüsselbunde aus den Taschen zweier Männer. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen der Diebstähle, sachdienliche Hinweise zu den Taten werden unter Tel. 07561/8488-0 entgegengenommen.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall bei Gensen fordert Verletzte

Totalschaden an zwei Autos und eine verletzte Autofahrerin sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz vor 13 Uhr auf der B 465 ereignet hat. Ein 53-jähriger VW-Lenker, der samt Anhänger in Richtung Bad Wurzach unterwegs war, übersah einen vor ihm auf der Straße wartenden Citroen, dessen 40-jährige Fahrerin nach Gensen abbiegen wollte. Er versuchte zwar im letzten Moment noch auszuweichen, fuhr aber auf den Wagen der Vorausfahrenden auf. Durch die Kollision wurde der Citroen gegen ein Verkehrsschild und einen Weidezaun neben der Straße geschleudert, die dadurch stark beschädigt wurden. Auch das VW-Gespann landete neben der Fahrbahn und überfuhr ein Verkehrsschild. Der Schaden, der entstanden ist, wird an beiden Autos auf jeweils rund 20.000, am Anhänger auf rund 2.000 Euro beziffert. An den Verkehrsschildern und dem Weidezaun dürfte er sich auf rund 2.500 Euro belaufen. Beide Autos mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die 40-jährige Citroen-Lenkerin klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Wangen

Versuchter Einbruch in Waldkindergarten

Im Laufe der Osterferien hat ein Einbrecher versucht, den Bauwagen eines Waldkindergartens in Durrenberg aufzubrechen. Der Täter versuchte die Türe des Wagens aufzuhebeln, scheiterte aber. An einem kleinen Lager neben dem Wagen hatte der Unbekannte beim Aufbrechen zwar Erfolg, fand allerdings nur leere Kisten vor. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 100 Euro belaufen. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Pkw angefahren

Nachdem er am Montag gegen 11.45 Uhr in der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker einfach davongefahren. Der Täter sorgte an einem Skoda Fabia, der auf einem Parkplatz abgestellt war, für einen Schaden von rund 500 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/094-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell